«Бешикташ» предложил Кузяеву контракт по схеме «2+1», Далер ещё не отказался — Дикме

Турецкий «Бешикташ» предлагает российскому полузащитнику Далеру Кузяеву подписать контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Экс-хавбек «Зенит» попросил время на раздумья до конца недели. Об этом сообщает журналист Серкан Дикме в «Твиттере».

По сведениям источника, это самоё серьёзное предложение, которое «Бешикташ» делал 30-летнему российскому игроку. Сообщается, что Далер ещё не отказался от сделки, но попросил время, чтобы обдумать подобный вариант продолжения карьеры.

Кузяев стал свободным агентом 30 июня, когда истёк его контракт с «Зенитом», за который он выступал с лета 2017 года. Несколько лет назад полузащитник уже хотел уехать в Европу, также отказавшись от нового контракта с российской командой, но после неудачного поиска вернулся.