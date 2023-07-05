«Бешикташ» предложил Кузяеву контракт по схеме «2+1», Далер ещё не отказался — Дикме

Турецкий «Бешикташ» предлагает российскому полузащитнику Далеру Кузяеву подписать контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Экс-хавбек «Зенит» попросил время на раздумья до конца недели. Об этом сообщает журналист Серкан Дикме в «Твиттере».
По сведениям источника, это самоё серьёзное предложение, которое «Бешикташ» делал 30-летнему российскому игроку. Сообщается, что Далер ещё не отказался от сделки, но попросил время, чтобы обдумать подобный вариант продолжения карьеры.
Кузяев стал свободным агентом 30 июня, когда истёк его контракт с «Зенитом», за который он выступал с лета 2017 года. Несколько лет назад полузащитник уже хотел уехать в Европу, также отказавшись от нового контракта с российской командой, но после неудачного поиска вернулся.
- 5 июля 2023
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