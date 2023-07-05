Анчелотти уйдёт тренировать Бразилию в 2024 году, Мбаппе обманул «ПСЖ». Главное к утру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти займёт аналогичную должность в сборной Бразилии в 2024 году, руководство «ПСЖ» считает, что нападающий Килиан Мбаппе нарушил обещание не покидать клуб на правах свободного агента, защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни вернётся в расположение клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. В Бразилии объявили о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года.
2, Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта.
3. Источник: Фабиан Бальбуэна возвращается в «Динамо».
4. «Арсенал» договорился с «Вест Хэмом» по переходу Райса за рекордную сумму.
5. Мэйсон Маунт в видеообращении подтвердил уход из «Челси».
6. «Зенит» не отпустил 19-летнего защитника Васильева в «Ростов».
7. «ПСЖ» не может договориться с Мбаппе об активации опции продления контракта до 2025 года.
8. Роберто Фирмино перешёл в «Аль-Ахли».
9. Кроос и Модрич убедили Гюлера перейти в «Реал».
10. Дочь Самуэля Это’О требует тюремного заключения для своего отца.
- 5 июля 2023
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