Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анчелотти уйдёт тренировать Бразилию в 2024 году, Мбаппе обманул «ПСЖ». Главное к утру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти займёт аналогичную должность в сборной Бразилии в 2024 году, руководство «ПСЖ» считает, что нападающий Килиан Мбаппе нарушил обещание не покидать клуб на правах свободного агента, защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни вернётся в расположение клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. В Бразилии объявили о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года.

2, Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта.

3. Источник: Фабиан Бальбуэна возвращается в «Динамо».

4. «Арсенал» договорился с «Вест Хэмом» по переходу Райса за рекордную сумму.

5. Мэйсон Маунт в видеообращении подтвердил уход из «Челси».

6. «Зенит» не отпустил 19-летнего защитника Васильева в «Ростов».

7. «ПСЖ» не может договориться с Мбаппе об активации опции продления контракта до 2025 года.

8. Роберто Фирмино перешёл в «Аль-Ахли».

9. Кроос и Модрич убедили Гюлера перейти в «Реал».

10. Дочь Самуэля Это’О требует тюремного заключения для своего отца.