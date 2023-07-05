Ду Кейрос высказался о первом забитом мяче за «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал поражение в матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2). Встреча состоялась 4 июля.
«Я очень рад, что смог сегодня отличиться. Мы очень хорошо провели первую игру, сегодня показали хороший футбол в первом тайме. Мне кажется, что, если бы мы забили все свои моменты, счёт был бы другим. У нас было как минимум два очевидных, стопроцентных момента. Но ничего, поражение — тоже часть тренировочного процесса. Победы приносят пищу для размышлений, но ещё больше её приносят поражения. Нужно сделать выводы и идти дальше — впереди ещё много тренировок и ещё одна товарищеская игра. Нужно как следует подготовиться к старту сезона», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».
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