«На третий день нам приготовили борщ. Питаюсь только им». Петрова — о сборах в Китае

Полузащитница женской сборной России Татьяна Петрова высказалась о сборах в Китае. Национальная команда работает в Циндао (Китай) с 26 июня по 6 июля.

«Ничего особенно не успела посмотреть в Китае. Только стадион, на котором мы играли, и тренировочное поле по соседству. А так из наших окон видно Жёлтое море, когда нет тумана. Кстати, если есть туман, то не то что моря – соседнего здания не видно. Сегодня, к примеру, мы тренировались как в хамаме: тепло, душно и пар. А так из первых впечатлений – вокруг одни небоскрёбы, маленьких домиков почти нет.

В отеле впечатлила коллекция футболок, бейсболок, бутс и прочих спортивных атрибутов под стеклом возле ресепшена. Очень красиво смотрится, тем более с подсветкой. Удивил робот-доставщик: он ездит по отелю, сам вызывает лифт, разговаривает на китайском. Мы с ним пытаемся поговорить, но там без вариантов.

Что сказать по еде? 80 процентов пищи – морепродукты, которые я не люблю. Так что я не могу что-то сказать хорошее о питании. Но это не значит, что оно плохое: это местный стиль, китайцы это любят. На одном ужине давали то ли гуся, то ли утку, мы так и не разобрались, – очень вкусное мясо! Ещё много острой еды – думаю, это не секрет и не удивительно. Самый шок был для нас, когда на третий день нам приготовили борщ на обед. Мы обалдели. Сначала думали, что будет не очень, но он оказался очень вкусным! После этого борщ стали готовить почти каждый день. Вкус меняется: то он сладкий, то солёный, но всё равно кастрюля после нас пустая. Мне кажется, китайцы поняли: это то, что съедается подчистую. Поэтому варят борщ и на обед, и на ужин. Лично я очень довольна: питаюсь только им.

Китайцы – очень приветливые люди, всегда улыбаются. Нет негатива, один позитив. Хорошие впечатления. В целом Китай нравится. Но я очень соскучилась по дому, как и все. Скучаю по своей кошке, которая ждёт меня дома. Ещё по русской еде: курочке, гречечке и своему борщу. В Китае тоже вкусный, но свой, конечно, прекрасен», — приводит слова Петровой официальный сайт РФС.