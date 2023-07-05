Артур: Месси — лучший футболист в истории или входит в тройку лучших за всё время

Бывший полузащитник «Барселоны» Артур высказался об экс-одноклубнике по испанской команде Лионеле Месси.

«Лео — исключительный игрок. Вероятно, он лучший футболист в истории или как минимум один из трёх лучших. У меня была замечательная возможность играть вместе ним, делить приятные моменты в раздевалке. Месси очень сдержан, но у него очень доброе сердце. Невероятно то, как он видит футбол и играет в него на самом высоком уровне», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.

26-летний Артур был игроком «Барселоны» с 2018 по 2020 год. В 72 матчах за команду он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас бразилец играет за «Ювентус», но минувший сезон провёл на правах аренды в «Ливерпуле».

Лионель Месси снялся в сериале. Видеоролик: