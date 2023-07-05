Новичок «Зенита» Ду Кейрос оценил уровень подготовки к новому сезону
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос оценил уровень подготовки к новому сезону.
«Я чувствую себя всё лучше и лучше. У меня довольно давно не было игровой практики из-за разных обстоятельств в «Коринтиансе», но сейчас чувствую себя всё лучше и лучше. В первой игре был не так собой доволен, сегодня моя игра оставила чуть больше положительных эмоций. Команда тоже набирает обороты, прибавляет от матча к матчу. Для этого и нужна предсезонная подготовка — чтобы через игры набирать форму, входить в ритм. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».
Вчера, 4 июля, «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (1:2) в матче Кубка PARI Премьер. Ду Кейрос отметился голом.
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