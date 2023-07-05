Болельщики избили футболиста «Коринтианса», которым когда-то интересовались клубы РПЛ

Полузащитник «Коринтианса» Луан подвергся нападению болельщиков в Бразилии. Сначала об этом сообщили местные СМИ, утверждающие, что фанаты требовали от Луана расторгнуть контракт с клубом. Позже с официальным заявлением выступил и сам «Коринтианс».

«Спортивный клуб «Коринтианс» с грустью и негодованием воспринял информацию о том, что наш футболист Луан подвергся нападению со стороны предполагаемых болельщиков в Сан-Паулу. Клуб следит за расследованием фактов и предлагает игроку всю необходимую поддержку, как всегда делал с момента его трансфера в 2020 году.

После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешнем моменте нетерпимости, царящем в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал наш спортсмен», — написано на официальном сайте «Коринтианса».

Напомним, Луан стал олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии. После этого СМИ приписывали интерес к нему российским клубам — «Спартаку» и «Зениту».