Болельщики избили футболиста «Коринтианса», которым когда-то интересовались клубы РПЛ

Полузащитник «Коринтианса» Луан подвергся нападению болельщиков в Бразилии. Сначала об этом сообщили местные СМИ, утверждающие, что фанаты требовали от Луана расторгнуть контракт с клубом. Позже с официальным заявлением выступил и сам «Коринтианс».
«Спортивный клуб «Коринтианс» с грустью и негодованием воспринял информацию о том, что наш футболист Луан подвергся нападению со стороны предполагаемых болельщиков в Сан-Паулу. Клуб следит за расследованием фактов и предлагает игроку всю необходимую поддержку, как всегда делал с момента его трансфера в 2020 году.
После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешнем моменте нетерпимости, царящем в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал наш спортсмен», — написано на официальном сайте «Коринтианса».
Напомним, Луан стал олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии. После этого СМИ приписывали интерес к нему российским клубам — «Спартаку» и «Зениту».
- 5 июля 2023
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