Александр Головин высказался о смене тренера в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о смене тренера в клубе. Вчера, 4 июля, «Монако» объявил о назначении на должность главного тренера 53-летнего австрийца Ади Хюттера.
«Всё по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму.
Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае моё дело как футболиста работать на тренировках и всё доказывать в играх», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 4 июня было объявлено об увольнении бельгийца Филиппа Клемана с поста главного тренера «Монако».
- 5 июля 2023
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