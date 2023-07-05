Голкипер женской сборной России Щербак: Китай — очень хороший соперник

Голкипер женской сборной России Татьяна Щербак прокомментировала поражение во втором товарищеском матче с национальной командой Китая (1:2).

«Матч получился непростой, соперник очень достойный. Обидно, что мы всё-таки уступили, игра была равной. После того как мы пропустили первый мяч, пошла игра на встречных курсах, быстрые атаки с обеих сторон. Была интересная игра, благодарю всех девчонок за самоотдачу и жажду победы. К сожалению, у нас немного не получилось, но все молодцы – боролись, бились, катились. Эта игра, безусловно, пойдёт на пользу в плане роста мастерства каждого игрока.

Когда в ворота сборной России забивали второй мяч, было столкновение с моим участием? После аута произошла потеря, пошла проникающая передача между линиями, игрок соперника выходил один на один. Я побежала, думала, что успею нырнуть и забрать мяч в ногах, но она чуть опередила меня и успела нанести удар по мячу и заодно по мне. Больше обидно не из-за столкновения, а что засчитали гол. Я надеялась, что будет вне игры или я успею сыграть в мяч.

Если убрать в сторону результат, были ли полезны спарринги? Безусловно. Китай – очень хороший соперник, спасибо им за возможность получить хороший международный опыт», — приводит слова Щербак официальный сайт РФС.