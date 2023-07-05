Ду Кейрос рассказал, что обсуждалось в раздевалке «Зенита» после матча с «Црвеной Звездой»
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, почему команда длительное время оставалась в раздевалке после поражения в матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2). Встреча состоялась вчера, 4 июля. Ду Кейрос отметился забитым мячом.
«Говорили о том, что получилось, а что — нет. Обсуждали, что поражение случилось не потому, что мы сыграли плохо, а так сложились обстоятельства. Обсуждали ошибки, которые нужно исправить — нормальное обсуждение матча, из которого все должны сделать выводы. Это часть подготовки, мы идём в своём темпе», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».
В своём заключительном матче Кубка PARI Премьер «Зенит» встретится с турецким «Фенербахче» в воскресенье, 9 июля.
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