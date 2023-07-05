«Порту» арендует у «Челси» полузащитника Сантоса

Полузащитник лондонского «Челси» Андрей Сантос предстоящий сезон проведёт на правах аренды в «Порту». Об этом сообщает Record.
19-летний Сантос перешёл в английскую команду в зимнее трансферное окно из «Васко да Гамы» и практически сразу же был отправлен в обратную аренду в бразильский клуб. Контракт Сантоса с «Челси» подписан до лета 2030 года. «Челси» заплатил за его переход € 12,5 млн.
Напомним, в ближайшие дни «Челси» также объявит о продаже Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед». Воспитанник «синих» уже попрощался с родной командой и проходит необходимые процедуры перед трансфером в новую команду.
«Челси» прошлый сезон закончил на 12-м месте в турнирной таблице. Команду после сезона возглавил Маурисио Почеттино.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении. Видеоролик:
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