«Аль-Ахли» хочет воссоединить Садио Мане и Роберто Фирмино

Саудовский клуб «Аль-Ахли» заинтересован в подписании нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане. Саудовцы хотят воссоединить сенегальского футболиста с форвардом Роберто Фирмино, с которым они вместе играли за «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
31-летний Мане ушёл из «Ливерпуля» в «Баварию» в 2022 году после шести лет в клубе. В Мюнхене Садио в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой истекает летом 2025 года.
О переходе Фирмино в «Аль-Ахли» на правах свободного агента стало известно вчера, 4 июля. Бразильский форвард подписал контракт на три года и перешёл в команду, в которой уже выступает экс-вратарь «Челси» Эдуард Менди.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне. Видеоролик:
- 5 июля 2023
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