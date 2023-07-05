«Аль-Ахли» хочет воссоединить Садио Мане и Роберто Фирмино

Саудовский клуб «Аль-Ахли» заинтересован в подписании нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане. Саудовцы хотят воссоединить сенегальского футболиста с форвардом Роберто Фирмино, с которым они вместе играли за «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

31-летний Мане ушёл из «Ливерпуля» в «Баварию» в 2022 году после шести лет в клубе. В Мюнхене Садио в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой истекает летом 2025 года.

О переходе Фирмино в «Аль-Ахли» на правах свободного агента стало известно вчера, 4 июля. Бразильский форвард подписал контракт на три года и перешёл в команду, в которой уже выступает экс-вратарь «Челси» Эдуард Менди.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне. Видеоролик: