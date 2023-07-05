Александр Бубнов: поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» не выглядит логичным

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о поражении «Зенита» в матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2).

«Если по матчу с «Нефтчи» не было смысла делать какие-то выводы об игре «Зенита», то здесь имелся соперник более высокого класса, лучше сбалансированный по составу, да и физическое состояние у игроков белградского коллектива заметно лучше, чем у первого конкурента команды Сергея Семака. Но, оценивая эту игру, можно сказать, что голевых моментов у «Црвены Звезды» было не больше, чем у азербайджанского клуба в первой встрече с российским чемпионом.

Голов было забито больше, но оба мяча стали следствием грубых ошибок в обороне сине-бело-голубых. Сперва позиционная ошибка Роберта Ренана, когда он упустил нападающего. Затем серьёзная оплошность Данила Кругового. В остальном же явных голевых моментов у «Црвены Звезды» не было, да и об обилии подходов говорить не приходится. Сербская команда пыталась быстро переходить в атаку, но и «Зенит» оперативно перестраивался.

Стоит отметить, что обе команды с первой и до последней минуты поддерживали хорошую скорость, хотя они явно находились не в оптимальном состоянии. Игра в целом смотрелась, соперники неплохо двигались, действовали жёстко: неслучайно такое нехарактерное для товарищеской игры количество карточек. Если говорить конкретно про «Зенит», то команда Сергея Семака прибавила после первого матча турнира.

Можно сказать, что поражение «Зенита» не выглядит логичным. По сути команда проиграла из-за того, что не смогла реализовать не просто голевые шансы, а стопроцентные моменты! Как можно не забить без помех с такого расстояния? Но Кассьерра и Мостовой умудрились это сделать.

Можно, конечно, сказать, что здорово сыграл вратарь, но скорее здесь атакующие игроки действовали неудачно. Такие моменты нужно реализовывать, думаю, окажись на месте бьющих Малком, Мантуан или Клаудиньо, счёт был бы иным. «Зенит» должен был выигрывать, но сами виноваты — не реализовали верные моменты, допустили грубые ошибки в обороне. В футболе такое бывает», — приводит слова Бубнова Sportbox.