Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились об исключении взаимных оскорблений на матче Суперкубка

Фанатские объединения санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА договорились об исключении взаимных оскорблений на матче Суперкубка России. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 17:00 мск.

«Фанатскими движениями «Зенита» и ЦСКА принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России в Казани», — написано в заявлении фанатского объединения «Ландскрона» в социальной сети.

«Зенит» в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. ЦСКА отстал на 12 очков и занял второе место. Армейцы стали обладателями Кубка России, в Суперфинале обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).