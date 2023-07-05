«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта
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«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с полузащитником лондонского «Челси» Мэйсоном Маунтом.
Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего футболиста сборной Англии манкунианцы заплатят более € 50 млн. Маунт — воспитанник «Челси», он находился в структуре команды с 2005 года. Всего за основной состав «синих» Маунт забил 33 гола и отдал 37 результативных передач в 197 матчах. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года. Всего с «Челси» Маунт выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Для «Манчестер Юнайтед» это первый трансфер в летнее трансферное окно.
Как Мэйсон Маунт прощался с болельщиками «Челси». Видеоролик:
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