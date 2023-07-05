Игрок «Зенита» Васильев: когда стоишь в коридоре, слышишь болельщиков, очень волнительно

Защитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о дебюте в стартовом составе в матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2).

«Как оценю своё выступление? Оцениваю хорошо. Большинство из того, о чём говорил тренер, у меня получилось. Сыграл нормально.

Что чувствовал при подготовке к игре и во время самого матча? Когда стоишь в коридоре, который ведёт на поле, слышишь рёв болельщиков, очень волнительно. Первые пять-десять минут на поле тоже волнуешься, но потом начинаешь чувствовать свою игру, входишь в ритм и перестаёшь смотреть на отвлекающие вещи — всё становится нормально.

У нас были хорошие моменты, два — стопроцентных. Наверное, дело в реализации. В первом тайме Матео (Кассьерра. — Прим. «Чемпионата») мог забивать, во втором — Мостовой. Мы не забили — наверное, просто не повезло, вратарь хорошо сыграл. Бывают такие матчи, ничего страшного.

Насколько адаптировался в основном составе? Всё комфортно, все пацаны адекватные, все хорошие. Никаких конфликтов нет (смеётся)», — приводит слова Васильева официальный сайт «Зенита».