Мэйсон Маунт объяснил причину перехода из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт объяснил, почему решил уйти из «Челси».
«Всегда нелегко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим испытанием на следующем этапе моей карьеры. Я уже играл против «Юнайтед», поэтому знаю, насколько сильна эта команда. Мне не терпится стать её частью, и я знаю, что мы будем стремиться выигрывать крупные трофеи.
Очевидно, что клуб сделал большие шаги вперёд под руководством Эрика тен Хага. Я встретился с менеджером и обсудил его планы. Теперь я очень жду предстоящие сезоны и готов к упорной работе.
Я невероятно амбициозен. Знаю, каково это — выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам всё, чтобы испытать такие же эмоции с «Манчестер Юнайтед», — сказал Маунт в интервью клубной пресс-службе «Манчестер Юнайтед».
- 5 июля 2023
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