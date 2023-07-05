Главный тренер «Црвены Звезды» высказался после победы над «Зенитом»
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Главный тренер «Црвены Звезды» Барак Бахар прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче Кубка Пари Премьер.
«Для нас важно, что мы выиграли на старте турнира в такой обстановке на красивом стадионе. Игроки отлично понимали друг друга, для меня было важно начать путь у руля команды с победы, но впереди нас ждёт больше тренировок и подготовки к матчам.
Хочу, чтобы мы хорошо выглядели на поле и переносили это с тренировок на матчи. Самое главное для меня — это прессинг и атака с большим количеством игроков, это то, на чём я сосредоточен. Мы забили первый гол в результате отработанных действий. Конечно, хотелось бы выиграть турнир», — сказал Бахар в интервью клубной пресс-службе «Црвены Звезды».
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