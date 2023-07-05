Тренер «Црвены» Бахар — о Кубке: именно такой уровень команд ждёт нас в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Црвены Звезды» Барак Бахар прокомментировал выступление на Кубке Pari Премьер.
«Я доволен соперниками, мы играем с хорошими командами, и именно такой уровень нас ждёт в Лиге чемпионов. Мы проверяем себя, но это ещё только начало, и мы тренируемся всего две недели», — приводит слова Бахара пресс-служба «Црвены Звезды» на официальном сайте.
«Црвена» на турнире в Санкт-Петербурге уже сыграла с «Зенитом» (2:1), теперь команде предстоят матчи с азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче».
Бахар возглавил сербскую команду 1 июля 2023 года, подписав контракт на три сезона. Ранее израильтянин работал лишь на родине, возглавляя «Маккаби», «Хапоэль» и «Кирьят-Шмону», в которой завершил игровую карьеру.
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