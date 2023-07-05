Мэйсон Маунт будет играть в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером

Полузащитник Мэйсон Маунт, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Челси», получил в новой команде футболку с 7-м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Последним обладателем этого номера был Криштиану Роналду, с которым расторгли контракт в ноябре 2022 года. «Семёрка» считается легендарным номером для «МЮ». Под ним играли многие известные игроки: Джордж Бэст, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Роналду.
Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего футболиста сборной Англии манкунианцы заплатят более € 50 млн. Маунт — воспитанник «Челси», он находился в структуре команды с 2005 года. Всего за основной состав «синих» Маунт забил 33 гола и отдал 37 результативных передач в 197 матчах. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года. Всего с «Челси» Маунт выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Для «Манчестер Юнайтед» это первый трансфер в летнее трансферное окно.
- 5 июля 2023
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