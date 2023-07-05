Ду Кейрос рассказал об адаптации в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал об адаптации в санкт-петербургском клубе.

«Могу точно сказать, что чувствую себя как дома. С таким количеством бразильцев довольно сложно не почувствовать это — они очень помогают как на поле, так и за его пределами. Я могу обсудить с ними какие-то бытовые вопросы. Вильям де Оливейра (тренер «Зенита». — Прим «Чемпионата») тоже очень помогает и добавляет уверенности, всё объясняет. Вопросов по минимуму, думаю, что с таким окружением я максимально быстро войду в команду, стану в ней своим. Я очень к этому стремлюсь», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».

В матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2) Ду Кейрос отметился забитым мячом. Встреча состоялась вчера, 4 июля.