Академия «Спарта» провела сборы на базе «Краснодара»

Футбольная академия «Спарта» стала первой командой в России, которая провела учебно-тренировочные сборы на базе футбольного клуба «Краснодар». Уникальная возможность для развития детского спорта, которая стала возможна благодаря Сергею Николаевичу Галицкому и Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу.
Игроки академии находились десять дней на базе футбольного клуба. Сборы включали в себя тренировки два раза в день на натуральных полях базы, товарищеские матчи с командами академии.
«Спарта» начала свою деятельность в 2022 году и функционирует на личные деньги экс-президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца. Один из принципов академии – бесплатное обучение для юных футболистов и полная экипировка обучающихся. В августе стартует набор учеников 2010-2018 годов рождения. Вся информация доступна на сайте академии.
- 5 июля 2023
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