Представитель Лунёва: есть интерес от четырёх турецких клубов и из Саудовской Аравии

Футбольный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы 31-летнего голкипера Андрея Лунёва, рассказал о поисках новой команды для российского вратаря. По словам Смирнова, предложениями и интересом от зарубежных клубов Лунёв не обделён.
«Сейчас Андрей находится в Санкт-Петербурге, тренируется, поддерживает форму. Что касается здоровья, с Андреем, слава богу, всё хорошо, тренируется в полную силу.
В СМИ была информация об интересе ПАОКа? Скажу так: всё, о чём сообщалось в прессе, имеет много общего с действительностью. Есть интерес от четырёх турецких клубов. Предлагали варианты с Саудовской Аравией, Ираном. Последний мы сразу отвергли, Иран не рассматривается. Из России тоже есть варианты, но мы, как и говорили ранее, в приоритет ставим Европу. Кроме того, Деннис Лахтер предлагал Андрея «Маккаби Тель-Авив» — нам это непонятно и это вызывает серьёзные вопросы, мы его не уполномочивали это делать», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».
- 5 июля 2023
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