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«На чемпионате мира так судить не будут». Вероника Куропаткина — о матче России с Китаем

«На чемпионате мира так судить не будут». Вероника Куропаткина — о матче России с Китаем
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Защитница женской сборной России Вероника Куропаткина прокомментировала поражение во втором товарищеском матче с национальной командой Китая (1:2). Футболистка отметилась голом.

«Обидное поражение, как будто мы играли на чемпионате мира. Первый матч провели с акцентом на оборону, ждали чуть большего от соперника. Во втором матче была равная игра, а моментов у нас было даже больше. Один гол «привезли» сами себе, пропустили на первых минутах – чуть не разобрались сначала.

Матч вообще не был похож на товарищеский? Для нас было принципиально не только не проиграть, а выиграть в этом матче, потому что поняли в прошлой встрече, что с Китаем можно спокойно играть, навязывать свой футбол. Свои коррективы внёс судья, который сделал китаянкам медвежью услугу, потому что на чемпионате мира так судить не будут. Там будут VAR и нейтральные судьи. Наверное, просто они хотели поднять себе настроение, а нам испортить. Но, думаю, что это совсем не получилось. Содержание второй игры лично мне очень понравилось, прям улыбнуло», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт РФС.

Сборная Китая примет участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии. На групповом этапе китаянки сыграют с командами Англии, Республики Гаити и Дании.

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