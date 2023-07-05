Бубнов высказал мнение о 19-летнем защитнике «Зенита» Васильеве

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение о 19-летнем защитнике «Зенита» Дмитрие Васильеве. В матче Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2) Васильев вышел в основном составе и отметился голевой передачей. Футболист провёл на поле 76 минут.

«Дмитрий Васильев мне показался игроком перспективным. Поначалу выглядел не слишком уверенно, тушевался, но потом освоился. Возможно, добавило уверенности то, что Семак не стал менять в перерыве. Отдал голевую передачу на Ду Кейроса, в целом действовал полезно. Видно, что может выполнять большой объём работы, при необходимости обострить игру. Физические данные тоже в порядке — сильный, выносливый, да и с техникой всё нормально», — приводит слова Бубнова Sportbox.