Стало известно, после чего «Аякс» сможет подписать Эдуарда Сперцяна

«Аякс» по-прежнему интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, но, учитывая пропуск Лиги чемпионов, клуб сначала должен продать несколько футболистов, чтобы совершать крупные покупки. Об этом сообщает Voetbalnieuws со ссылкой на подкаст Kick-off Football.

«Я знаю, что «Аякс» сначала хочет продать несколько футболистов, прежде чем совершить действительно крупные трансферы. Будет ли это сделано на этой неделе, не знаю. Работа ведётся. Все предполагают, что у «Аякса» в банке сотни миллионов, что всё возможно и дозволено и что денежный мешок можно сильно опустошать, но это не так», — сказано в источнике.

Ранее сообщалось, что 23-летний Сперцян вернулся в расположение «Краснодара» и готовится к сезону вместе с командой.