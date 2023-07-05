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«Пушка, огонь!» Быстров оценил атмосферу на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Петербурге

«Пушка, огонь!» Быстров оценил атмосферу на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Петербурге
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Экс-футболист сборной России Владимир Быстров оценил атмосферу на товарищеском матче «Зенита» и «Црвены Звезды», который завершился победой сербской команды со счётом 2:1.

«Ну согласитесь, это просто офигенная атмосфера для товарищеских матчей! Пушка, огонь, я бы сказал. Потому что, на минуточку, 20 тысяч зрителей! Разве это может быть менее интересно, чем если бы игра была где-нибудь в Испании, куда пришли бы пять с половиной человек», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 4 июля, состоялся матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 2:1.

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