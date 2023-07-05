Коваленко: мои прямые конкуренты в «Зените» — Клаудиньо, Ду Кейрос и Барриос

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал, кого считает своими прямыми конкурентами в стане сине-бело-голубых.

«С какими трудностями столкнулся на первой тренировке «Зенита»? В тот момент был ещё мало с кем знаком, очень стеснялся, до конца не адаптировался. К тому же давно не тренировался, а в тот день была беговая работа, и мне было тяжело с ней справиться, дышалось с трудом. Сейчас уже легче, появился тонус, думаю, буду прибавлять с каждым новым рабочим днём. Надеюсь как можно быстрее набрать форму.

Кого вижу своими прямыми конкурентами в «Зените»? Наверное, это те, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов, молодые ребята. Тут очень сильная конкуренция, собраны высококлассные футболисты, поэтому легко точно не будет», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».