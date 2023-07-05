Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коваленко: мои прямые конкуренты в «Зените» — Клаудиньо, Ду Кейрос и Барриос

Коваленко: мои прямые конкуренты в «Зените» — Клаудиньо, Ду Кейрос и Барриос
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал, кого считает своими прямыми конкурентами в стане сине-бело-голубых.

«С какими трудностями столкнулся на первой тренировке «Зенита»? В тот момент был ещё мало с кем знаком, очень стеснялся, до конца не адаптировался. К тому же давно не тренировался, а в тот день была беговая работа, и мне было тяжело с ней справиться, дышалось с трудом. Сейчас уже легче, появился тонус, думаю, буду прибавлять с каждым новым рабочим днём. Надеюсь как можно быстрее набрать форму.

Кого вижу своими прямыми конкурентами в «Зените»? Наверное, это те, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов, молодые ребята. Тут очень сильная конкуренция, собраны высококлассные футболисты, поэтому легко точно не будет», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Трансфер Коваленко решит проблему «Зенита». Мéста для возвращения Кузяева уже не будет?
Трансфер Коваленко решит проблему «Зенита». Мéста для возвращения Кузяева уже не будет?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023