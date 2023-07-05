«Сразу со всем согласился». Коваленко рассказал, как шли переговоры с «Зенитом»
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко раскрыл детали переговоров с сине-бело-голубыми. Также он заявил, что его сразу устроили условия сотрудничества, которые предложил «Зенит», и ответил на вопрос, привык ли к требованиям в новом клубе.
«Как шли переговоры с «Зенитом»? Мы вместе с моими представителями всё обсудили, решили, как будет лучше поступить, а дальше они уже занимались остальными деталями. Срок контракта меня изначально устраивал? Да, конечно, я сразу со всем согласился.
Привык ли уже к требованиям Сергея Семака? До конца не привык, надо ещё адаптироваться, форму не успел набрать, пока тяжеловато. Но, надеюсь, с каждой тренировкой буду прибавлять физически и морально», — приводит слова Александра Коваленко официальный сайт «Зенита».
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