«Сразу со всем согласился». Коваленко рассказал, как шли переговоры с «Зенитом»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко раскрыл детали переговоров с сине-бело-голубыми. Также он заявил, что его сразу устроили условия сотрудничества, которые предложил «Зенит», и ответил на вопрос, привык ли к требованиям в новом клубе.

«Как шли переговоры с «Зенитом»? Мы вместе с моими представителями всё обсудили, решили, как будет лучше поступить, а дальше они уже занимались остальными деталями. Срок контракта меня изначально устраивал? Да, конечно, я сразу со всем согласился.

Привык ли уже к требованиям Сергея Семака? До конца не привык, надо ещё адаптироваться, форму не успел набрать, пока тяжеловато. Но, надеюсь, с каждой тренировкой буду прибавлять физически и морально», — приводит слова Александра Коваленко официальный сайт «Зенита».