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«Милан» направил второе предложение «Челси» по Пулишичу

«Милан» направил второе предложение «Челси» по Пулишичу
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«Милан» сделал второе предложение о приобретении полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, сообщает The Athletic.

По данным издания, теперь «россонери» предлагают «синим» € 22 млн за американского игрока. Раннее «Челси» ответил отказом на стартовое предложение «Милана» в размере € 14 млн. Кристиан Пулишич стал игроком лондонского клуба в январе 2019 года, перебравшись в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд.

В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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