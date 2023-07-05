«Динамо» интересуется Адамовым и Худяковым
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25-летний вратарь «Сочи» Денис Адамов и 19-летний голкипер «Локомотива» Даниил Худяков попали в шорт-лист «Динамо», сообщает Legalbet.
По сведениям источника, Адамов идёт под первым номером в списке. Transfermarkt оценивает стоимость Адамова в € 900 тыс., контракт игрока с «Сочи» рассчитан до лета 2024 года. Оценочная стоимость Худякова — € 2,5 млн, соглашение закончится в июне следующего года.
В прошлом сезоне голкипер «Сочи» провёл 21 матч во всех турнирах, пропустил 39 мячей, отыграв две встречи «на ноль». Статистика Худякова — 19 игр, 35 пропущенных мячей, два «сухих» матча.
Московское «Динамо» завершило прошлый сезон на девятом месте, набрав 45 очков. Летом команду возглавил Марцел Личка, ранее трудившийся в «Оренбурге».
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