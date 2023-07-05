«ПСЖ» представил Луиса Энрике в качестве нового главного тренера

Испанский специалист Луис Энрике назначен новым главным тренером «Пари Сен-Жерме». Об этом было объявлено на пресс-конференции в Париже.

Отметим, что начало пресс-конференции, посвящённой представлению нового тренера, несколько раз откладывалось. Как и подписание официальных бумаг – переговоры с Кристофом Галтье о расторжении контракта затянулись из-за финансовых споров, а также из-за ситуации, в которую угодил Галтье.

Напомним, Галтье проработал в «ПСЖ» один сезон. Под его руководством парижский клуб стал чемпионом Франции, но неудачно выступил в других турнирах. Сам тренер предстанет перед судом по обвинениям в расизме и дискриминации в конце этого года. Ранее 56-летний специалист трудился в «Ницце», а до этого возглавлял «Лилль», «Сент-Этьен» и другие французские клубы.

Энрике находился без работы с января 2023 года, он покинул сборную Испании после вылета с чемпионата мира на стадии 1/8 финала от Марокко. Испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной». Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.