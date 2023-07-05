Луис Энрике: очень рад быть в «ПСЖ»

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался насчёт своего назначения в клубе.
«Прежде всего я благодарю клуб, президента и спортивного директора за оказанное мне доверие. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что смогу отплатить за это доверие. Я не говорю по-французски, но уже начал изучать язык. Мой любимый стиль — атакующий, очень атакующий футбол, интересный для болельщиков и, прежде всего, футбол, который даёт хорошие результаты.
Я очень хочу выучить новый язык, познакомиться с прекрасным городом и этой удивительной страной. Я полон энтузиазма и не могу дождаться начала работы, как и мой тренерский штаб», — приводит слова Энрике RMC Sport.
О назначении Луиса Энрике главный тренером «ПСЖ» стало известно сегодня, 5 июля. Ранее специалист стоял у руля сборной Испании и работал с «Барселоной».
- 5 июля 2023
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