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Гвардиола — лучший тренер по версии ESPN, Анчелотти — второй, Спаллетти — третий

ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими тренерами в мире по итогам завершившегося сезона-2022/2023.

Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле и назвал десятку лучших тренеров в мире по итогам сезона-2022/2023. Рейтинг издания основан на результатах голосования среди 50 журналистов.

Топ-10 лучших тренеров по версии ESPN:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

2. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид).

3. Лучано Спаллетти (ранее – «Наполи»).

4. Микель Артета («Арсенал»).

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»).

6. Лионель Скалони (сборная Аргентины).

7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).

8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»).

9. Симоне Индзаги («Интер»).

10. Хави («Барселона»).