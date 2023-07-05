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Гвардиола — лучший тренер по версии ESPN, Анчелотти — второй, Спаллетти — третий

Гвардиола — лучший тренер по версии ESPN, Анчелотти — второй, Спаллетти — третий
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ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими тренерами в мире по итогам завершившегося сезона-2022/2023.

Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле и назвал десятку лучших тренеров в мире по итогам сезона-2022/2023. Рейтинг издания основан на результатах голосования среди 50 журналистов.

Топ-10 лучших тренеров по версии ESPN:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
2. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид).
3. Лучано Спаллетти (ранее – «Наполи»).
4. Микель Артета («Арсенал»).
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
6. Лионель Скалони (сборная Аргентины).
7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).
8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»).
9. Симоне Индзаги («Интер»).
10. Хави («Барселона»).

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