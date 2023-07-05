«Интер» объявил о продлении контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу

Миланский «Интер» объявил, что достиг соглашения с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу о продлении его контракта до 2027 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Хакан Чалханоглу провёл в составе «Интера» 33 матча в Серии А, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В Лиге чемпионов полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Вместе с чёрно-синими турецкий полузащитник выиграл Кубок Италии и добрался до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» (0:1).

В чемпионате Италии «Интер» по итогам сезона-2022/2023 в турнирной таблице расположился на третьей строчке, набрав за 38 матчей 72 очка. От первого места, на котором находится «Наполи», команда отстала на 18 очков.