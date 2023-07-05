«Интер» объявил о продлении контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу
Поделиться
Миланский «Интер» объявил, что достиг соглашения с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу о продлении его контракта до 2027 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Хакан Чалханоглу провёл в составе «Интера» 33 матча в Серии А, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
В Лиге чемпионов полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.
Вместе с чёрно-синими турецкий полузащитник выиграл Кубок Италии и добрался до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» (0:1).
В чемпионате Италии «Интер» по итогам сезона-2022/2023 в турнирной таблице расположился на третьей строчке, набрав за 38 матчей 72 очка. От первого места, на котором находится «Наполи», команда отстала на 18 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2023
-
19:36
-
19:35
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
19:03
-
18:51
-
18:42
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:28
-
18:19
-
18:17
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
18:00
-
17:51
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
17:24
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:58
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:44
-
16:41
-
16:36
-
16:32
-
16:26
Партнерский контент