Аль-Хелаифи: Мбаппе не может уйти бесплатно, это невозможно

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Моя позиция очень ясна. Я не хочу каждый раз повторять: мы хотим, чтобы Килиан остался. Но если сам Килиан хочет остаться, ему нужно подписать новый контракт.

Он лучший игрок мира, он не может уйти бесплатно, это невозможно. Это французский клуб. Он сам говорил, что никогда не уйдёт бесплатно, если он передумает сегодня, это не моя вина. Мы не хотим отпускать бесплатно лучшего игрока в мире… Это предельно ясно», – цитирует Аль-Хелаифи RMC.

Напомним, сегодня, 5 июля, состоялась пресс-конференция, на которой президент «ПСЖ» сообщил об отставке Кристофа Галтье и представил нового главного тренера. Им стал испанский специалист Луис Энрике.