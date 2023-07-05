Луис Энрике: уйдёт ли Мбаппе? Это профессиональная тайна

Испанский специалист Луис Энрике, назначенный новым главным тренером «Пари Сен-Жермен», ответил на вопрос о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.
«Когда я соглашался подписать контракт, мы обсуждали формирование команды и делали это открыто. Многое может случиться, но эту тему я буду держать в секрете. Это профессиональная тайна. Мы постараемся собрать лучший состав. Атакующий стиль команды не подлежит обсуждению. Это моя философия. Я буду приспосабливаться к игрокам, моя работа состоит в том, чтобы выжать максимум из каждого отдельно и из команды в целом.
Я рассчитываю на всех игроков, у которых есть контракт, и на игроков, которых мы пытаемся заполучить в данный момент. В трансферный период всё постоянно меняется. Я думаю, у нас будет отличный состав. Конечно, то, что мы обсуждаем с Луишем Кампушем и президентом, останется между нами», – приводит слова Энрике RMC.
Напомним, сегодня, 5 июля, состоялась пресс-конференция, на которой президент «ПСЖ» сообщил об отставке Кристофа Галтье и представил нового главного тренера, Луиса Энрике.
- 5 июля 2023
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