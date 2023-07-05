«Манчестер Юнайтед» рассматривает голкипера «Брайтона» Санчеса как альтернативу Онана

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Брайтона» Роберту Санчесу, сообщает издание Daily Mail.
По сведениям источника, в лице 25-летнего испанского голкипера «чаек» манкунианцы видят более дешёвую альтернативу вратарю «Интера» Андре Онана. «Брайтон» оценивает Санчеса в € 35 млн, в то время как «нерадзурри» хотят получить за камерунского голкипера 60 млн. Ранее сообщалось, что «Интер» отклонил первое предложение «МЮ» по трансферу Онана. Тогда «красные дьяволы» предлагали 40 млн.
В минувшем сезоне английской Пермьер-лиги голкипер «Брайтона» Роберт Санчес провёл 23 матча и пропустил 30 голов. Андре Онана играет за «Интер» с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».
- 5 июля 2023
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