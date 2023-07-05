Чаглар Сёюнджю — игрок «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с центральным защитником Чагларом Сёюнджю. 27-летний турок был свободным агентом после завершения пятилетнего контракта с «Лестером».
«Чаглар Сёюнджю стал новым игроком «Атлетико». Центральный защитник присоединится к «рохибланка» во время подготовительных сборов, которые стартуют в пятницу, 7 июля», — сообщает пресс-служба «Атлетико».
Напомним, «Лестер» покинул английскую Премьер-лигу по итогам сезона. Сёюнджю в последнее время не входил в основной состав тренера Брендана Роджерса (девять матчей, один гол). В августе 2018 года «лисы» уплатили «Фрайбургу» за игрока больше € 21 млн.
С «матрасниками» Сёюнджю заключил контракт на четыре года. Детали соглашения не раскрываются. Известно, что устный договор стороны заключили ещё весной.
- 5 июля 2023
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