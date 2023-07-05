Мануэль Пеллегрини продлил контракт с «Реалом Бетис»
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«Реал Бетис» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Мануэлем Пеллегрини.
69-летний чилийский специалист возглавил «Реал Бетис» летом 2020 года. Ранее он работал с «Вест Хэмом», «Хэбэй Чайна Форчун», «Манчестер Сити», «Малагой», мадридским «Реалом», «Вильярреалом», «Ривер Плейт» и другими клубами.
Во время работы в «Манчестер Сити» Пеллегрини завоевал чемпионский титул и дважды выиграл Кубок английской лиги. Четыре раза чилийского специалиста признавали лучшим тренером месяца в английской Премьер-лиге.
Стоя у руля «Реала Бетис», Пеллегрини привёл команду к победе в Кубке Испании. Случилось это в сезоне-2021/2022. Новый контракт 69-летнего тренера с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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