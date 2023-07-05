«Реал» договорился с «Фенербахче» по поводу Гюлера

Мадридский «Реал» согласовал условия перехода полузащитника Фенербахче Арда Гюлера, сообщает A Spor.

По сведениям источника, «сливочные» заплатят за 18-летнего футболиста € 20 млн, ещё 10 млн положены будут «Фенербахче» в виде бонусов. Кроме того, турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче.

Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.