Алессандро Бастони заключил новый контракт с «Интером»
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони заключил новый долгосрочный контракт с клубом.
Новое соглашение 24-летнего итальянца с «Интером» рассчитано до 2028 года. Алессандро Бастони — воспитанник академии «Аталанты». Итальянец дебютировал за основной состав клуба в матче Кубка Италии с «Пескарой» 30 ноября 2016 года. 22 января 2017 года дебютировал в Серии А во встрече с «Сампдорией».
За «Интер» защитник выступает с 2017 года. В сезоне-2022/2023 Алессандро провёл 29 матчей в Серии А, отметившись двумя результативными передачами. «Интер» завершил кампанию на третьем месте в турнирной таблице, набрав 72 очка, и добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
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