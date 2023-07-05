Алессандро Бастони заключил новый контракт с «Интером»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

Новое соглашение 24-летнего итальянца с «Интером» рассчитано до 2028 года. Алессандро Бастони — воспитанник академии «Аталанты». Итальянец дебютировал за основной состав клуба в матче Кубка Италии с «Пескарой» 30 ноября 2016 года. 22 января 2017 года дебютировал в Серии А во встрече с «Сампдорией».

За «Интер» защитник выступает с 2017 года. В сезоне-2022/2023 Алессандро провёл 29 матчей в Серии А, отметившись двумя результативными передачами. «Интер» завершил кампанию на третьем месте в турнирной таблице, набрав 72 очка, и добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Манчестер Сити» со счётом 0:1.