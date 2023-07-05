Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Лига чемпионов? Я принимаю вызов

Испанский специалист Луис Энрике, назначенный новым главным тренером «Пари Сен-Жермен», рассказал, что не боится давления и верит в успех клуба в Лиге чемпионов.

«Мне нравится давление. У наших конкурентов больше опыта, но это не значит, что мы не можем подняться на их уровень. Лига чемпионов — наша цель, создать идеальную команду для этой цели – вызов, и я полностью его принимаю.

Я верю в этот клуб, это клуб, который хочет побеждать. Вы просто должны увидеть условия в тренировочном центре, который сегодня официально открыт! Наверное, я был первым, кто заночевал в нём… Думаю, я подходящий тренер для этого проекта, и мы все будем на одной волне.

Отношения с футболистами? Мой стиль — это личный пример, то, как я живу изо дня в день. Вероятно, мне помогает игровой опыт в «Барселоне», я тренировал большие команды, в которых были звёзды, футболисты эгоистичные и умные. Все они обращаются к вам, если знают, что вы готовы помочь. Нужно предоставить им сцену, чтобы они могли выступить идеально», – приводит слова Энрике RMC.

Напомним, сегодня, 5 июля, состоялась пресс-конференция, на которой президент «ПСЖ» сообщил об отставке Кристофа Галтье и представил нового главного тренера, Луиса Энрике. Также в ходе пресс-конференции было официально объявлено об открытии нового тренировочного центра «ПСЖ» в Пуасси.