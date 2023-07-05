Смолов: мажор — это не про меня, а модником я был не всегда, но лет с 15 — да

Российский нападающий Фёдор Смолов рассказал, считает ли он себя модником или мажором.

«Наверное, не всегда я был модником, но лет с 15 — да. У мамы магазин одежды был в Саратове. Я постоянно в детстве слышал имена брендов. Она каждый вечер по телефону говорила. Это откладывается: название бренда такого, такого. Плюс мы с ней путешествовали, она ходила по магазинам, покупала. И как-то во мне это осталось.

Вкус — это элемент надсмотренности. Если тебе интересно, то ты его развиваешь. Если нет, то тебе и пофигу. Знал бренд какой-то, пошёл, купил, что-то приглянулось, вот и всё. Если ты уделяешь этому внимание, то я думаю, что потом ты как-то придёшь к этому. Если нет, то и пофигу.

Если вкладывать в слово «мажор» то, что ты поведенчески ставишь себя выше остальных — мне казалось, что это не про меня. Я так относился: сегодня у меня есть возможность пойти купить чипсы и колу ванильную, и все похавают, а завтра будет у кого-то другого. И тоже угостят» — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.