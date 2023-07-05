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Луис Энрике рассказал о взаимодействии со спортивным советником «ПСЖ»

Луис Энрике рассказал о взаимодействии со спортивным советником «ПСЖ»
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Испанский специалист Луис Энрике, назначенный новым главным тренером «Пари Сен-Жермен», ответил на вопрос о разделении полномочий со спортивным советником клуба Луишем Кампушем. Ранее сообщалось, что отношения между двумя людьми натянуты из-за разногласий по кадровым вопросам.

«Мы уже довольно давно работаем над созданием команды, решаем задачи, связанные с комплектованием состава. На протяжении всей своей карьеры я всегда хорошо ладил со спортивными директорами. Я знаю Луиша Кампуша как хорошего специалиста, для меня большая честь работать с ним.

Мы уже обменялись мнениями о том, что хотим сделать. Я думаю, что мы сходимся в мыслях на 100%. Трансферное окно – сложный период, но это также время возможностей. Я убеждён, что у нас будет отличная команда», – приводит слова Энрике RMC.

Напомним, сегодня, 5 июля, состоялась пресс-конференция, на которой президент «ПСЖ» сообщил об отставке Кристофа Галтье и представил нового главного тренера, Луиса Энрике. Также в ходе пресс-конференции было официально объявлено об открытии нового тренировочного центра «ПСЖ» в Пуасси.

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