«Динамо» анонсировало возвращение Бальбуэны

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна должен вернуться в расположение клуба 6 июля. Возвращение парагвайского футболиста в Москву оригинальным способом анонсировала пресс-служба клуба, опубликовав в телеграм-канале слегка отредактированный отрывок из мультфильма о Карлсоне.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна не смог найти в Бразилии команду, готовую платить его зарплату, а арендное соглашение игрока с «Коринтиансом» истекло 30 июня.

31-летний Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды. После поправок в соответствующее правило Бальбуэна должен заранее уведомить «Динамо» о своём решении не возвращаться в клуб.