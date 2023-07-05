Непомнящий: Думбия — один из лучших легионеров ЦСКА. Буду рад вновь увидеть его на поле

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новость о том, что нападающий Сейду Думбия сыграет за армейскую команду в матчах Братского кубка — товарищеского предсезонного турнира между московскими ЦСКА и «Динамо».

«Популяризация футбола всегда приветствуется. Братский Кубок между ЦСКА и «Динамо» — отличная возможность для всех российских болельщиков сходить на футбол и вновь увидеть своих любимых футболистов. Дорогого стоит. Подобные мероприятия вызывают у меня симпатию. Думбия приедет в Россию на этот матч? Буду очень рад вновь увидеть его на поле в футболке ЦСКА. Сейду — игрок-парадокс. У него абсолютно удивительная техника: мог вести мяч и коленями, и голенью, да и чем угодно вообще. Он был слегка неуклюжим, но почти в каждом матче забивал и приносил положительный результат. Безусловно, его можно назвать одним из лучших легионеров ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.