Президент «ПСЖ» установил крайний срок, в течение которого Мбаппе должен принять решение

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи через несколько часов после окончания пресс-конференции, на которой был представлен Луис Энрике, ещё раз расставил все точки над «i» в вопросе с Килианом Мбаппе.

«Мы хотим, чтобы он остался, он не может уйти бесплатно. Между нами была устная договорённость, и он публично подтверждал её в интервью. Так что это не обсуждается. Я был действительно потрясён, узнав, что он намерен уйти бесплатно. Это очень обидно, потому что Килиан — фантастический парень, настоящий джентльмен. Уйти бесплатно, ослабив при этом ведущий французский клуб, — это не про него. Когда я узнал об этом, я был шокирован и разочарован.

Вот почему он должен принять решение на следующей неделе или, самое позднее, через две недели. Если он не хочет подписывать новый контракт, дверь открыта. Это касается не только его, но и всех остальных. Никто не может быть важнее клуба, ни один игрок или сотрудник, даже я. Это ясно. По футбольным стандартам вы никогда не увидите, чтобы лучший игрок ушёл из клуба бесплатно. Такого никогда не бывает», — сказал Аль-Хелаифи в интервью Le Parisien.