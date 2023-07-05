«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Интеру» почти € 46 млн за Онана

«Манчестер Юнайтед» планирует сделать новое предложение «Интеру» о приобретении голкипера Андре Онана, сообщает ESPN.

По данным источника, манкунианцы поставили в известность «нерадзурри», что они готовы сделать предложение в размере почти € 46 млн без учёта бонусов. Отмечается, что «Интер» оценивает камерунского вратаря в € 60 млн, но существует вероятность, что сторонам удастся договориться о сумме трансфера.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» отклонил стартовое предложение «Манчестер Юнайтед» по Андре Онана. Тогда «красные дьяволы» предлагали € 40 млн. За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».