Президент «ПСЖ»: сегодня меня не волнует результат — меня интересует способ

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что первоочередной задачей Луиса Энрике на посту главного тренера станет формирование яркого атакующего стиля игры. За потенциальные неудачи в Лиге чемпионов спрос с испанца не будет строгим.

«Стиль игры – это очень важно. Одним из аргументов в пользу кандидатуры Луиса Энрике стала его игровая философия, желание играть в атакующий и красивый футбол. Наша команда как раз ориентирована на это, у нас нет защитников. Я хочу получать удовольствие, наблюдая за игрой команды, как и все болельщики. Мы должны перестроиться, создать свой стиль игры в футбол, футбол, который мы любим и который мы хотим привить в нашем клубе всем командам, от академии до основы.

Не каждая смена тренера означает наступление новой эры, но с приходом Луиса Энрике это действительно так. Все знают его стиль, мне не нужно вам об этом рассказывать. Я даже не говорю о трофеях, но то, как он играет, это то, что нам нужно.

Почему именно с Энрике мы сможем выиграть Лигу чемпионов? Я ничего не говорил о Лиге чемпионов. Я только хочу хорошей игры, хорошего футбола. Вы, журналисты, всегда говорите о победе в Лиге чемпионов. Сколько клубов хотят выиграть этот турнир? Сколько клубов инвестируют достаточно, чтобы претендовать на победу? Много. Не только «Пари Сен-Жермен» жаждет победы. Сначала мы хотим заложить основы хорошей игры, вот в чём разница на этот раз. До этого нельзя говорить о результатах. Конечно, мы амбициозны, но у нас есть время для работы. Сегодня меня не волнует результат. Меня интересует способ. Все хотят побеждать, но сегодня мы хотим заложить основу», — сказал Аль-Хелаифи в интервью Le Parisien.